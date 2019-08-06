Silva Fenerbahçe yolunda

Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, alternatifli bir liste üzerinden transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Real Madrid’in Brezilyalı ön liberosu Lucas Silva ismi gündeme geldi. 3 sezondur ülkesinde kiralık olarak Cruzeiro forması giyen Lucas Silva transferinde Fenerbahçe’nin sona yaklaştığı kaydedildi. Sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki Brezilyalı ön liberoyu kiralık olarak kadroya katmayı planladığı, Real Madrid ile görüşmelerde önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Mundo Deportivo da Fenerbahçe’nin Real Madrid’in yıldızı Lucas Silva ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını yazdı. 26 yaşındaki ön liberonun da Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu transferde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza’nın da devrede olduğu ve Lucas Silva’ya Fenerbahçe hakkında bilgiler verdiği gelen haberler arasında.