Silivri'yi dolu vurdu
İstanbul'un Silivri ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçe ve araçlarda hasar meydana geldi.
Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu.
Dolu nedeniyle vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye serdi.
Bahçesinde park halindeki aracının üzerine ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Öte yandan, bazı bahçe ve araçlarda yağış sonucu hasar oluştuğu öğrenildi.
