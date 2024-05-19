  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Silivri'de tepki çeken olay! Acı çeken hayvan yürekleri sızlattı
Yaşam

Silivri'de tepki çeken olay! Acı çeken hayvan yürekleri sızlattı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 16:42:00 -

Silivri'de bir kişi eşeği at arabasına bağlayıp metrelerce sürükledi.

Silivri’de bir şahıs bir eşeği at arabasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Yürümekte zorlanan hayvan acı çekerken o anlar bir benzin istasyonu çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah Silivri’de bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Bir şahıs, eşeği at arabasına bağlayarak yolda metrelerce sürükledi. At arabasının arkasına bağlı halde koşmaya çalışan eşek, ayakta güçlükle durabildi. O esnada at arabası üzerindeki şahıs elindeki sopa ile eşeğe vurdu. O anlar olayın yaşandığı benzin istasyonu çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, büyük tepki topladı.

Güvercinlerin bu hali gülümsetti
Güvercinlerin bu hali gülümsetti

Yaşam

Güvercinlerin bu hali gülümsetti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Yaşam

Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Yaşam

Kayseri’nin doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23