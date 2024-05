Silivri'de tepki çeken olay! Acı çeken hayvan yürekleri sızlattı

Silivri’de bir şahıs bir eşeği at arabasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Yürümekte zorlanan hayvan acı çekerken o anlar bir benzin istasyonu çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah Silivri’de bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Bir şahıs, eşeği at arabasına bağlayarak yolda metrelerce sürükledi. At arabasının arkasına bağlı halde koşmaya çalışan eşek, ayakta güçlükle durabildi. O esnada at arabası üzerindeki şahıs elindeki sopa ile eşeğe vurdu. O anlar olayın yaşandığı benzin istasyonu çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, büyük tepki topladı.

