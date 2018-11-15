THY- Banjul
0553 313 94 23

Silivri'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:25
Silivri'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, TEM otoyolunun Silivri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçeleri arasındaki Kınalı gişeleri mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne yönünden İstanbul istikametine giden Cemile Nazlı Çetin yönetimindeki 07 TF 333 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hatice Kurtuluş ile Şükran Pamukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemile Nazlı Çetin ile isimleri belirlenenmeyen 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri  ile Silivri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:25
  1. Tekirdağ
  2. Edirne
  3. İstanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası piyasaya düşüşle başladı
    1. New York borsası piyasaya düşüşle..
    2. Beşiktaş, sağanak yağış altında çalıştı
    3. Çocuklarımızdaki diş sağlığı bütün bir..
    4. Çivi çakarken...
    5. Muş'ta terör örgütüne ağır darbe
    6. Japonya bu kedileri konuşuyor
    7. Facebook, Twitter ve Google'dan ortak..
    8. Ermenistan'dan skandal Kevin Öksüz..
    9. Asırları deviren sanat servetimiz..
    10. Muharrem İnce'den İstanbul çıkışı:..
    11. Bebeğinizi uyutmak için kurallara..
    12. İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'..
    13. Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan yeni..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşat..
    15. Helal kazancın önemi
    16. Silivri'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    17. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..
    18. Karaman'da emekli mimar kadının..
    19. İstanbul Güngören'de 6 katlı bina..
    20. Başkan Erdoğan'dan Tülin Bumin'e..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık