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Aktüel

Silivri'de kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:18:55 -
Silivri'de kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesine bağlı ekipler, ilçede hazine ve tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıları yıkıyor.

Ekipler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda, kaçak yapı ve konteynerlerin tespitini yapıyor ve ardından yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerindeki 15 yapı, jandarma ekiplerinin de katılımıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri tarafından yıkıldı.

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