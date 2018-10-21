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Silivri'de bir anda yola atladı! Ortalığı birbirine kattı

Silivri'de bir vatandaş, bir anda yola atlayarak kollarını açıp bağırmaya başladı.

21 Ekim 2018 Pazar 11:51
Silivri'de bir anda yola atladı! Ortalığı birbirine kattı

Olay, sabah saatlerinde Silivri D-100 karayolunun Tekirdağ istikametinde bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş akan trafiğin ortasında kendini yola attı.

Şahıs kollarını açıp bağırarak araçları durdurmaya çalışırken, bir anda neye uğradığını şaşıran sürücüler şahsa çarpmak için çaba sarf etti. Sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İkna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:51
  1. Tekirdağ
  2. Silivri

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