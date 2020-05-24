  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Silivri’de 3 katlı binada yangın paniği

Silivri’de 3 katlı bir evin 2’nci katında mutfakta ateşte unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın panik oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:46:54 -
Silivri’de 3 katlı binada yangın paniği

Silivri’de 3 katlı bir evin 2’nci katında mutfakta ateşte unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın panik oluşturdu.


Olay, saat 10.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah patates kızartması sonrası ateşte unutulan yağın etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Çıkan yangın bir süre sonra evin diğer taraflarına sıçradı. Evde yangın çıktığı sırada kimse bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken mahallede panik yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı