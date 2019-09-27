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Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü

İstanbul Silivri’de dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir parkta daha önce görülen çatlaklar deprem sonrası daha da büyüyerek ilçede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

27 Eylül 2019 Cuma 10:50
Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü

İstanbul Silivri’de 5,8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı. Silivri Yoğurtçu Parkı’nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü. Aynı parkın içerisinde bulunan ve vatandaşların afet durumunda toplanma yeri olarak kullanılan yeşillik alan içerisinde de daha önceden belli belirsiz olan çatlaklar dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüyerek vatandaşları tedirgin etti. Dün gece çok sayıda vatandaşın evine gitmek yerine bu parkta kaldığı öğrenilirken, belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:50
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