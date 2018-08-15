THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Silivri sahilinde büyük panik! Havaya ateş açtı

Silivri sahilinde havaya ateş açan madde bağımlısı bir genç, paniğe neden oldu. Polis ekipleri şahsa silah bıraktırarak gözaltına aldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:40
Silivri sahilinde büyük panik! Havaya ateş açtı

Silivri sahilinde madde bağımlısı bir genç paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 16.30 sıralarında madde bağımlısı bir genç sahilde yürüdüğü sırada belinde bulunan silahı çıkarıp havaya ateş açmaya başladı. O esnada sahile yürümeye gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Daha sonra çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsa silah bıraktırarak gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:40
  1. uyuşturucu bağımlısı
  2. büyük panik
  3. havaya ateş açtı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK Ankara yurtları
    1. KYK Ankara yurtları
    2. Türkiye'den ABD'ye dev misilleme!..
    3. Katar kesenin ağzını açtı, dolar..
    4. Tokat'ta iki araç çarpıştı: 4 kişi..
    5. Adıyaman'da otomobil ile minibüs..
    6. Balıkesir merkezli FETÖ/PDY..
    7. İbrahim Kalın'dan 'Katar' açıklaması
    8. Cumhuriyet'in fırıldak muhabiri BİM'in..
    9. Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar..
    10. Trabzonspor'a şok! Transfer iptal oldu
    11. Orhan Erzurum İYİ Parti'den istifa etti!
    12. Dibi yanmış tencere temizlemek için..
    13. İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
    14. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    16. ÇAYKUR'dan üreticiye bayram öncesi..
    17. İşte tuzun bilinmeyen faydaları
    18. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    19. Silivri sahilinde büyük panik! Havaya..
    20. Bunun adı şerefsizlik! Kedinin dört..
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız