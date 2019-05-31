Silivri Cezaevi’nin ismi değişti mi? Silivri Cezaevi’nin yeni adını ne oldu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri halkının yoğun bir şekilde ilçenin cezaevi imajıyla tanınmasından dolayı rahatsız olduğunu göz önüne alarak "Silivri Cezaevi"nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değişeceğini söyledi.31 Mayıs 2019 Cuma 17:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri halkının yoğun bir şekilde ilçenin cezaevi imajıyla tanınmasından dolayı rahatsız olduğunu göz önüne alarak "Silivri Cezaevi"nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değişeceğinin müjdesini verdi.
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