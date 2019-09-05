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Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde incelemelerde bulundu

05 Eylül 2019 Perşembe 12:41
Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme

İSTANBUL (AA) - Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunca inceleme yapıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna geldi.

Komisyon Başkanı Hüseyin Ayman, yaptıkları incelemeler sonrasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaptı.

"İnsan hakkı, insanlık hakkıdır." diyen Başkan Ayman, parti farkı gözetmeksizin burada bir problem varsa bunu incelemek için geldiklerini söyledi.

Ayman, "Gerçekten bizim inancımızda, bizim devlet anlayışımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Bugün burada gözyaşlarımızın rengi yoktur anlayışı içerisinde beraber olarak bütün siyasi partilerden bulunan milletvekillerimizle beraber inceleme yapmak için bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İşkenceye karşı, insan hakları ihlallerine karşı sıfır toleransın benimsendiğine işaret eden Ayman, açık, şeffaf biçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olduğunu, Avrupa normlarına, evrensel normlara uygun olarak düzenlemelerin bulunduğunu vurguladı. Ayman şunları söyledi:

"Gönlümüz ister ki burada hiç kimse bulunmasın ve burada adaletli uygulamalar yapılsın. Biz inanıyoruz ki adalet mülkün temelidir. Biz bu duygu ve düşüncelerle kamuoyunu sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Burada gün boyu incelemelerde bulunacağız. Bütün cezaevlerini milletvekillerimizin talepleri doğrultusunda gezeceğiz. Daha önce Sincan Cezaevinde bulunduk, orada raporumuzu çıkarttık. Bugün de burada hem Adalet Bakanımıza, hem İnsan Hakları Komisyon başkanımıza, hem çok değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."

Komisyon üyesi milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Haydar Hakverdi, Erol Kavuncu, Oya Eronat, İrfan Kaplan, Osman Nuri Gülaçar, Memet Bülent Karataş, Ümit Beyaz ve Ebru Günay cezaevinde incelemelerde bulundu.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:41
  1. Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu
  2. Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Hüseyin Ayman
  3. TBMM insan haklarını inceleme komisyonu

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