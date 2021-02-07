Silivri Belediyesi, iş makinesi ve araç kiralayacak
Silivri Belediye Başkanlığı 22.03.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında 3 iş kaleminde 18 adet araç ve 1 iş kaleminde 4 adet iş makinesi olmak üzere toplamda 22 adet araç ve iş makinesi kiralama ihalesine çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre kiralanacak araçlar 22.03.2021 tarihinde başlayıp 31.12.2021 tarihine kadar hizmet verecek. İhale 26.02.2021 tarih ve saat 11.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu - Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 Silivri / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.
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