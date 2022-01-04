Silinen Bağ-Kur hizmetini kazanmak mümkün mü?

Soru: Ben 1997 yılında şirket ortağı oldum. Benim normalde 24 yıl Bağ-Kur hizmetim vardı. Ancak ödemeleri yapamadığım için hizmetlerimin 8 aylık kısmı silindi. Bu nedenle emeklilik yaşım askerlik borçlanmamla birlikte 2022/Ocak ayında tamamlansa da 25 yıldan az günüm olacağı için emekli olamayacağım. Ben silinen günlerimin 5 aylık kısmı için ödeme yapsam beş aylık Bağ-Kur günlerimi geri alabilir miyim? Metin Ü.

Cevap: Borç nedeniyle silinen Bağ-Kur günlerinizi canlandırmanız her zaman mümkün. Günlük canlandırma tutarı, bir günlük asgari ücretin yüzde 34,50’si oranındadır. Buna göre Bağ-Kur silinen gün ihyası bu yıl en düşük 41,14 TL iken seneye 57,55 TL olacak. Bir anlamda seneye yapılacak ihyalar yüzde 40 kadar fazla olacak. Bu artış tutarından olumsuz etkilenmeme adına Bağ-Kur ihya başvurusunu bu sene yapmanız menfaatinize olacak. Ayrıca Bağ-Kur ihyası kısmi yapılamıyor. Ancak kaybınız yok. Zira askerlik borçlanması kısmi yapılabiliyor. Önce Bağ-Kur ihyasını sonra sigorta hizmetinizi 25 yıla çıkaracak kadar kısmi askerlik süresi borçlanın. Ancak başvuruyu mutlaka 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapın.