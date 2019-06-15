"Silikon Vadisi'ne sızdılar... Oradan Türkiye'ye operasyon yapıyorlar!"

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Sosyal medya dünya genelinde etkisini her geçen gün artırırken, terör örgütlerinin de doğal propaganda alanlarından birini oluşturuyor. Terör örgütleri bir yandan sosyal medya üzerinden propaganda yapma imkânı bulurken, diğer taraftan da bilgi kirliliği yapıp milli ve yerli hesaplara karşı linç girişimleri organize ediyorlar. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bazı hesaplar ile açıkça örgütün propagandasını yaparken, elinde tuttuğu bazı hesaplarla da kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. FETÖ’nün Fuat Avni’den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından biri olan ‘Kaç Saat Oldu’ hesabını kullanan yöneticilerden biri olan E.B. geçtiğimiz günlerde yakalanırken, kamuoyu FETÖ’nün elinde tuttuğu diğer sosyal medya hesaplarına yönelik de ciddi adımlar atılmasını bekliyor.

FETÖ sosyal medyada çok güçlü

Sosyal medya uzmanı ve yazar Melih Esat Açıl, FETÖ’nün sosyal medyada zannedilenden daha güçlü olduğunu belirterek “Bu daha FETÖ buzdağının sosyal medyadaki görünen kısmı. Mutlaka derinine inmek gerekiyor” dedi.

Silikon Vadisi’ne sızdılar...

“En başta şunu açıkça belirtmeliyim ki, maalesef FETÖ’nün sosyal medya yapılanmasının üstüne ciddi manada gidilmiyor veya işin ehli insanlar bu konuda görevlendirilmiyor” diyen Açıl, “FETÖ algıları yönetmekte çok profesyonel. İşte bu en son yöneticilerinden birisi gözaltına alınan ‘Kaç Saat Oldu’ adlı twitter hesabı ile ilgili FETÖ’nün hesabıdır diye defalarca dillendirmiştim. Gelen yorumlarda muhalif olan herkese FETÖ’cü damgası yapıştırıyorsunuz diye yüzlerce yorum gelmişti. Bu buzdağının görünen yüzü, toplumun FETÖ’cü olduğunu bilmediği böyle yüzlerce büyük, binlerce de küçük troll hesapları var. Bunlara da itibar ediliyor. Size bir örnek vereyim; Youtube’da ‘Bold Medya’ adında bir kanal var. Günde en çok video yükleyen haber kanalı diyebilirim ama nasıl haber kanalı? FETÖ’nün kanalı. İzleyicilerine sorarsanız neredeyse hiçbirisi bilmez FETÖ’nün olduğunu. Zaten birçok videosunun milyonlarca izlenip trendlerde olmasından da belli, farkında olunmadığı. Bir nevi Samanyolu TV yayın hayatına devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. İyi de niye müdahale edilmiyor? Bu ve bunun gibi sosyal medya adresleri yurtdışından yönetildiği için erişimi engellemek her zaman mümkün olamayabiliyor. Kaldı ki Silikon Vadisi’nde de FETÖ’nün bir dolu adamı olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Pekala ne yapılacak? Bu hesaplar duyurulacak, baya liste liste duyurulacak. Özellikle bunun gibi geniş kitlelere hitap edenleri. Tabi hepsi için demiyorum işte görüldüğü gibi ‘Kaç Saat Oldu’ adlı 700 küsür bin takipçili bir sayfanın yöneticisi Türkiye’de gözaltına alındı” diye konuştu.

FETÖ’nün sosyal medya hesapları için acilen birim kurulmalı

FETÖ’nün algı operasyonlarında sergilediği performansı değerlendiren Açıl, “Günümüzde seçimleri bile çoğunlukla algılar belirlerken, ‘FETÖ’nün algı mühendisleri’ Türkiye’nin her kritik meselesinde devletin, hükümetin karşısında bir duruşla; toplumu etkisi altına alabiliyor. Çok abartıyorum diye düşünenler olacaksa şöyle bir örnek vereyim; bugün en çok satan gazetede ki manşet mi daha çok okunuyor yoksa Twitter’da Trend Topic listesine giren bir konu başlığı mı? Cevap belli. Öyleyse yukarıda belirttiğim gibi binlerce troll ordusunun ve sadece ismini, cismini gizleyen değil, farklı ideolojiler altında kendisini kamufle etmiş bir troll ordusunun TT’yi belirlemek için hiç zorlanmayacağı aşikar” ifadelerini kullandı.

FETÖ fonlarıyla desteklenmesi muhtemel...

Açıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok kalem var bu troll meselesinde. Kendini başka kimlikler altında gizleyen hesaplar, tek tıkla yönlendiren yüzlerce hesap vesaire... Bu kadar etkili bir terör algı mühendisliğine karşı, devletin bir birim kurarak sadece FETÖ’nün dijital medya yapılanması üzerine çalışılmalı. Özellikle sosyal medya demedim çünkü şuan da ülkemizde muhalif haber sitesi olarak bilinen bazı haber siteleride FETÖ fonlarıyla destekleniyor olması muhtemel.”