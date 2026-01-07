  • İSTANBUL
Silifke’de 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Silifke’de 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Mersin Silifke'de dün sabah saatlerinde babasına ait ofisten ayrılan 14 yaşındaki Fatma Zehra Doğan’dan bir daha haber alınamadı.

Mersin’in Silifke ilçesinde, babasına ait ofisten ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fatma Zehra Doğan (14) için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İlçede Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Sokak'taki babasına ait ofisten dün saat 10.00 sıralarında ayrılan Fatma Zehra Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kızlarının üzerinde lacivert etek, mavi kazak, siyah mont ve mavi eşarp olduğunu belirten yakınları, bulunması için yardım istedi.

