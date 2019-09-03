0553 313 94 23

Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk felcine dikkat çekmek için dalış yaptı

Silifke Rotary Kulübü, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek için Aydıncık ilçesinde dalış etkinliği gerçekleştirdi.

03 Eylül 2019 Salı 17:15
Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk felcine dikkat çekmek için dalış yaptı

Silifke Rotary Kulübü, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek için Aydıncık ilçesinde dalış etkinliği gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri, deniz tabanında ‘Çocuk felcine son’ yazılı bir flama açtı.


Silifke Rotary Kulübü, “Güçlerimizi birleştiriyoruz, dostluk köprüleri kurmak için dalıyoruz” sloganı ile çocuk felci hastalığına dikkat çekmek amacıyla 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Aydıncık ilçesinde dalış etkinliği düzenledi. Etkinlik, Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu, grup kulüplerden sorumlu Guvernör Yardımcısı Tarkan Kandıdır, Kızkalesi Rotary Kulübü Başkanı Candan Öztürk, Silifke Rotary Kulübü Başkanı Fatma Atalay, Rotary Kulübü üye ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Gerçekleşen dalışta 2430. Bölge Guvernörü Karaalioğlu ve Silifke Rotary Kulübü Başkanı Atalay, su altında, üzerinde ‘Çocuk felcine son’ yazan poliomyelit flaması açarak çocuk felcinin sonlandırılması için farkındalık mesajı verdiler.


Atalay yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinde 32 vakanın kaldığı polio ile etkili mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür ses getiren etkinlikler ile çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7. kez üst üste dünya şampiyonluğunu getiren atlayış
    1. 7. kez üst üste dünya şampiyonluğunu..
    2. Römork tekerinin ezdiği çocuk yaşamını..
    3. Osmanlı Tarihçileri Belgrad’da bir..
    4. Jandarma Uzman Çavuş maaşları ne kadar?
    5. Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Filistin hükümetinden İsrail'e..
    7. Alanya’da aile boyu dolandırıcılık
    8. 23. İstanbul Tiyatro Festivali..
    9. Köstebek 172 kilometre keşif yaptı
    10. Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak..
    11. Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına..
    12. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon..
    13. Kuşadası Belediye Meclisi, 12 İyon..
    14. Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
    15. Dayakçı koca tutuklandı
    16. Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki..
    17. HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri..
    18. AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun"..
    19. Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin..
    22. Güder’den birlik ve beraberlik vurgusu
    23. ‘Engelsİzciler’ kampında engeller..
    24. Skandal karar! Türk büyükelçiyi..
    25. Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
    26. Çınar’dan doğaseverlere Melet Deresi..
    27. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden..
    28. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan..
    29. Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
    30. Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız