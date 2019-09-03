Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk felcine dikkat çekmek için dalış yaptı Silifke Rotary Kulübü, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek için Aydıncık ilçesinde dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Silifke Rotary Kulübü, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek için Aydıncık ilçesinde dalış etkinliği gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri, deniz tabanında ‘Çocuk felcine son’ yazılı bir flama açtı.

Silifke Rotary Kulübü, “Güçlerimizi birleştiriyoruz, dostluk köprüleri kurmak için dalıyoruz” sloganı ile çocuk felci hastalığına dikkat çekmek amacıyla 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Aydıncık ilçesinde dalış etkinliği düzenledi. Etkinlik, Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu, grup kulüplerden sorumlu Guvernör Yardımcısı Tarkan Kandıdır, Kızkalesi Rotary Kulübü Başkanı Candan Öztürk, Silifke Rotary Kulübü Başkanı Fatma Atalay, Rotary Kulübü üye ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen dalışta 2430. Bölge Guvernörü Karaalioğlu ve Silifke Rotary Kulübü Başkanı Atalay, su altında, üzerinde ‘Çocuk felcine son’ yazan poliomyelit flaması açarak çocuk felcinin sonlandırılması için farkındalık mesajı verdiler.

Atalay yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinde 32 vakanın kaldığı polio ile etkili mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür ses getiren etkinlikler ile çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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