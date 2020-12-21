Şili gelecek hafta Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

BUENOS AİRES (AA) - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde geçen hafta kullanımı onaylanan Pfizer ve BionTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, gelecek haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Pinera, katıldığı bir etkinlikte, "Şili'de aşılama işlemini gelecek hafta başlatmayı umuyoruz. Kritik hastalarla ilgilenen, kritik birimlerdeki ön saflarda yer alan kişilerle aşı işlemine başlayacağız." dedi.

Aşılamada yüksek risk grubuna dahil olan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara öncelik verileceğini belirten Pinera, "Amacımız, halkın risk altındaki kesiminin büyük bir kısmına aşıyı uygulamak." diye konuştu.

Pinera, 2021'in ilk çeyreğinden önce 5 milyon kişiye aşı yapılması için çalışacaklarını söyledi ve öncelikli hedeflerinin, aşıyı 15 milyon kişiye ulaştırmak olduğunu belirtti.

Aşıların güvenliğine dikkati çeken Pinera, halka aşı olma çağrısında bulundu.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede kullanılmasını onaylamıştı.

Ülkede yeni yıl öncesinde 20 bin kişiye aşı yapılması öngörülüyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Şili'de,16 bin 101 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 583 bin 354 kişide görüldü.