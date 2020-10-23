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Aktüel Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:16:04 -
Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 844, Ekvador'da 12 bin 500, Bolivya'da 8 bin 584'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 844'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1775 artışla 498 bin 906'ya, iyileşenlerin sayısı 471 bin 343'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 47 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 500'e yükseldi.

Vaka sayısının 826 artarak 156 bin 451'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 134 bin 187 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya

Bolivya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 8 bin 584'e ve vaka sayısı 217 artışla 140 bin 445'e ulaştı.

Ülkede toplam 106 bin 950 kişi iyileşti.

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