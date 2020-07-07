Şile’deki rezalete ilişkin İBB’den komik açıklama

İstanbul’un turizm beldelerinden Şile’de su sorunu yaşanıyor. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, gün aşırı su kesintileri olduğu öğrenildi. Vatandaşlar su bulamayınca bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdi. Şileliler bu manzaraya, “1990’lı yıllara geri döndük” sözleriyle isyan etti.

İBB: Nüfus arttı

Konuya dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ilginç bir açıklama geldi. Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şile’de nüfusun 25 binden 37 bine çıktığı, günübirlik ziyaretlerle de nüfusta artış yaşandığı ve bu yüzden su sorunu yaşandığı savunuldu.

Belediye’den yapılan açıklama şu şekilde:

Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi, 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edildi ve tesis yıllardır bu kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor. Ancak, Şile’nin nüfusu ise sadece son 13 yılda yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıktı. Bir turizm bölgesi olan ilçede hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşıyor. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de Pazar günleri Şile İlçesi’nin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, bu soruna acil bir çözüm bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su basıncı sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. İSKİ ayrıca, kalıcı çözüm için 2018 yılında ihalesi yapılan ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatını hızlandırdı. Yatırım bu yıl sonunda tamamlanarak devreye alınacak.

Varank'tan efsane ayar

Öte yandan, İBB tarafından mağdur edilen Şile halkının görüntülerini paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşım yaparak CHP ve İYİ Parti'ye seslenmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul’da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler" yazmıştı.