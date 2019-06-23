Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar Tarihi İstanbul seçiminde sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Şile'den gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu görüldü.

23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Şile'den gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu gözlendi. Gelen ilk sonuçlara göre, birinci partinin oy oranı yüzde 54 civarında görülürken, ikinci partinin adayının yüzde 38’ler seviyesinde kaldığı görüldü. Seçime katılan diğer iki parti adayının ise Şile genelinde seçimlerde çok varlık gösteremediği anlaşıldı. Bağımsız adaylar ise sandıkta beklediğini bulamadı. Haber güncelleniyor...

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