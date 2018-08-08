THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Şile'de otopark kavgasında cinnet: Kurşun yağmuruna tuttu

Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ileri sürülen Ali Osman Ü. gözaltına alındı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:04
Şile'de otopark kavgasında cinnet: Kurşun yağmuruna tuttu

Traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki silahı çıkaran Ali Osman Ö., Durmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 6 kurşun isabet eden Abdullah Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali Osman Ö. geldiği traktörle kaçarak uzaklaştı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Ali Osman Ü. daha fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Durmaz'ın cansız bedeni olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Şüphelinin, Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:04
  1. şile
  2. ağva
  3. kavga
  4. cinayet
  5. otopark

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    1. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    2. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    3. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    4. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    5. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    6. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    7. TSK onları ordu saflarına kattı
    8. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    9. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    10. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    11. ABD fitili ateşledi
    12. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    13. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    14. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    15. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    16. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    17. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    18. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    19. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    20. Bakanlık açıkladı: Bingöl'de 3 PKK'lı..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...