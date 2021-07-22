İstanbulluların denize girmek için tercih ettiği ilçeler arasında yer alan Şile, hırçın deniziyle her zaman tehlike oluşturan bölgeler arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde denize giren iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise halen aranıyor.

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girmek neden yasaklandı?

Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında yaşanan acı olayın ardından Şile'de denize girmek yasaklandı. Şile'de şiddetli rüzgar ve yoğun dalga sürüyor. Denize girme yasağının ne kadar süreceğine ilişkin şimdilik bir bilgi bulunmuyor.