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Yaşam Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girmek neden yasaklandı?
Yaşam

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girmek neden yasaklandı?

Şile’de ne zamana kadar denize girmek yasak? Şile’de denize giren iki kişi yaşamını yitirirken iki gençte halen aranıyor. Peki, Şile’de denize girmek neden yasak?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:45:00 -
Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girmek neden yasaklandı?

İstanbulluların denize girmek için tercih ettiği ilçeler arasında yer alan Şile, hırçın deniziyle her zaman tehlike oluşturan bölgeler arasında yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde denize giren iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise halen aranıyor.

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girmek neden yasaklandı?

Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında yaşanan acı olayın ardından Şile'de denize girmek yasaklandı. Şile'de şiddetli rüzgar ve yoğun dalga sürüyor. Denize girme yasağının ne kadar süreceğine ilişkin şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

Hangi illerde denize girmek yasaklandı? Denize girmenin yasaklandığı iller
Hangi illerde denize girmek yasaklandı? Denize girmenin yasaklandığı iller

Yaşam

Hangi illerde denize girmek yasaklandı? Denize girmenin yasaklandığı iller

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