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Yaşam Şile'de denize girmek yasak mı? Şile denize girme yasağı kalktı mı?
Yaşam

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile denize girme yasağı kalktı mı?

Şile'de denize girmek ne zamana kadar yasak? Yoğun rüzgar ve aşırı dalga sebebiyle Şile'de 4 kişi yaşamını yitirdi. Bu sebeple Şile'de denize girmek yasaklandı. Peki, Şile'de denize girmek ne zamana kadar yasak? Şile'de denize girmek ne zamana kadar yasak?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 10:22:00 -
Şile'de denize girmek yasak mı? Şile denize girme yasağı kalktı mı?

İstanbul'da en çok tercih edilen plajlar Şile'de bulunuyor. Karadeniz kıyısı Şile'de deniz her zaman hırçındır. Zemin sebebiyle Şile'de bazı bölgelerde denize girmek zaman zaman yasaklanıyor. Son olarak 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle Şile'de denize girmek yasaklandı. Peki, Şile'de denize girmek yasaklandı mı?

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile denize girme yasağı kalktı mı?

Şile Kaymakamlığı yaşanan acı olayın ardından denize girmenin yasaklandığını açıklamıştı. Yasağın kaç gün süreceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak havanın pazartesine gününe kadar rüzgarlı zaman zaman yağışlı olması bekleniyor. Bayram tatilinin son günlerini denizde geçirmek isteyenler Şile çevresine göz atabilecekleri gibi alternatif güzergahlara da bakabilir.

Şile 5 günlük hava durumu şöyle:  

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