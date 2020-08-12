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Aktüel

Şile'de denize giren 2 kardeş boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:32:41 -
Şile'de denize giren 2 kardeş boğuldu

İSTANBUL (AA) - Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu.

Çayırbaşı Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde denize giren Cüneyt Şentürk (22) ve kardeşi Hakan Şentürk (18) suda çırpınmaya başladı. O sırada plajda bulunan kardeşleri Emir Şentürk (11) yakındaki bir sitedeki vatandaşlardan yardım istedi.

Plaja koşan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Jandarma Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan ve jandarma helikopterinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Hakan ve Cüneyt Şentürk'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hakan ve Cüneyt Şentürk'ün cenazeleri, otopsinin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi.


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