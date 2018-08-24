Şile'de dehşet! Dünden beri haber alınamıyor...

Şile Ağva'da sıcak havadan bunalıp kız kardeşiyle birlikte denize giren Kezban Kocalı dalgalara kapılarak kayboldu. Olay dün öğle saatlerinde Şile Ağva'da bulunan bir koyda meydana geldi. İki kız kardeş ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittikleri koyda denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan genç kızlar çığlık atmaya başladı. Kıyıda bulunan baba kızlarının sesini duyu denize koştu. İlk olarak Kezban Kocalı'yı kurtaran baba kızını kıyıya çıkardıktan sonra diğer kızı Elif Kocalı'yı kurtarmak için denize döndü.

Bu sırada kardeşinin çığlıklarına dayanamayan Kezban Kocalı, tekrar denize koştu. Dalgaların arasında kaybolan Kezban Kocalı'dan dünden bugüne haber alınamıyor. Elif Kocalı ise Şile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Elif Kocalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kocalı için dün başlayan arama kurtarma çalışmaları bugünde devam ediyor. Acılı aile kızından haber alabilmek için gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.