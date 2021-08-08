Şile’de bugün denize girmek yasak mı?
Şile’de denize girmek yasak mı? Şile’de denize girmek bugün yasak mı, serbest mi? soruları sıcak havadan bunalan ve kendilerini denizin serin sularına bırakarak serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şile akıntının en yoğun olduğu ve aşırı dalgaların yer aldığı ilçelerden biridir. Geçtiğimiz günlerde Şile’de akıntıya kapılan 5 gencin cesedine ulaşılmasından sonra Şile’de havanın durumuna göre denize girmek yasaklanıyor. Peki Şile’de bugün denize girmek yasak mı? Şile’de denize girmeye izin veriliyor mu? İşte detaylar.
İstanbul Şile’de rüzgarlı havada denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Aramalar sonrasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Şile ve Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle iki ilçenin sahillerinde denize girmenin yasak olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.
Şile’de bugün denize girmek yasak mı?
Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Sahillerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava deniz raporları doğrultusunda alınan gerekli önlemlerin, vatandaşların duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 09.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."