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Şile'de boğulan Suriyeli gencin cesedi bulundu!

İstanbul Şile'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı. Boğulan gencin cesedi kurtarma ekiplerince bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:42
Şile'de boğulan Suriyeli gencin cesedi bulundu!

Suriyeli Amir Attar ve arkadaşı dün akşam 20.00'de Şile Ayazma Plajı açıklarında denize girdi. Suriyeli Amır Attar (20) dalgalar arasında gözden kaybolurken, arkadaşı ise cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.

Suriyeli gencin cesedi saat 02.00'de bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Öte yandan Şile sahillerinde denize giren vatandaşların uyarılara rağmen güvenlik şeritlerini geçerek, yüzdükleri görüldü.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:42
  1. Şile
  2. boğulma vakaları

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