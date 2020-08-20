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Aktüel Şile'de 40 kaçak yapımının yıkımına başlandı
Aktüel

Şile'de 40 kaçak yapımının yıkımına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:15:47 -
Şile'de 40 kaçak yapımının yıkımına başlandı

İSTANBUL (AA) - Şile'de, kamuya ait hazine taşınmazları üzerine yapılan 40 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Şile Belediyesinden yapılan açıklamada, Sungurlu Mahallesi'nde yasalara aykırılığı tespit edilen sabit yapıların boşaltıldığı belirtildi.

Belediyeye ait iş makinelerinin 40 kaçak yapının yıkımına başladığı aktarılan açıklamada, "İlçe sınırları içerisinde mevzuata ve kanuna aykırı olarak yapılan ve yapılacak olan inşaatlarla ilgili tutulan tutanaklara istinaden idari para cezası düzenlenecek, yıkım işlemleri sürecek." ifadesi kullanıldı.

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