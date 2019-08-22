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Sıla’ya koşan Aile Bakanlığı Demirel’in kızına kör!

Nikâhsız birliktelik yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasındaki davada baştan beri Sıla’nın yanında yer alan ve mahkemede Sıla’dan taraf olarak avukat gönderen Aile Bakanlığı’nın, eşini ağır yaralayan, kayınpederi gazetemizin merhum Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i ise katleden Cemil Karanfil’in duruşmasına, tebligatlara rağmen avukat göndermemesi tepki çekti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Sıla’ya koşan Aile Bakanlığı Demirel’in kızına kör!

 Haber Merkezi 

İstanbul Başakşehir’de 29 Mayıs 2017’de gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in damadı Cemil Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi. Dünkü duruşmada, mahkeme katil damat için yeniden 37.5 yıl hapis cezası verdi.

Genel yayın yönetmenimiz Kadir Demirel’in vefat ettiği, kızı Esma Karanfil’in, eşi Karanfil tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandığı olayda, damat Cemil Karanfil, ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İlk yargılama sürecinde Karanfil’e toplam 37,5 yıl hapis cezası verilmişti. Bölge Adliye mahkemesi ise kararı bozmuştu.

Aile Bakanlığı duruşmaya katılmamıştı

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cemil Karanfil’e, kayınpederi Kadir Demirel’i bıçaklayarak öldürdüğü için ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl, eşine karşı işlediği, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 12,5 yıl hapis cezası verilmiş, sanığın itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gönderilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mağdurda yaralanmanın niteliğine göre 13 yıl ile 20 yıl arası olan ceza tayinini yaparken makul oranda alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği ancak verilen hükümle eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesi ile kararı bozmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararında ayrıca, suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmemesini de bozma sebebi yapmıştı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil’i “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil’e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Cemil Karanfil’i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, “iyi hal” indirimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Böylece Karanfil toplamda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

Tebligata rağmen Aile Bakanlığı avukatı gelmedi!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına duruşma gününün mahkeme heyeti tarafından tebliğ edilmesine rağmen katılım sağlanmadı. Nikâhsız birliktelik yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural olayında baştan beri Sıla’nın yanında yer alan ve mahkemede Sıla’dan taraf olarak bulunan Aile Bakanlığı, eşini ağır yaralayan, kayınpederini ise öldüren Cemil Karanfil’in duruşmasına katılmadı. Bakanlığın bu tutumu tuhaf karşılandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
  1. İstanbul Başakşehir
  2. gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel
  3. Cemil Karanfil
  4. Kadir Demirel
  5. Esma Karanfil
  6. Tasarlayarak öldürme
  7. Bölge Adliye mahkemesi
  8. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi
  9. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM)
  10. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi
  11. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi
  12. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  13. iyi hal indirimi
  14. şarkıcı Sıla Gençoğlu
  15. Ahmet Kural
  16. Aile Bakanlığı

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