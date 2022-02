Hüseyin Can Gökçek, Sıla’yı nasıl öldürdü? Hüseyin Can Gökçek Sıla Öztürk'ü neden öldürdü? Tüm Türkiye bir katliama daha tanık oldu. İnsanlıktan nasibini almamış cani ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi ekledi. Türkiye’nin ciğerini yakan acı olan bu kez Giresun’dan geldi. Cani Hüseyin Can Gökçek, 16 yaşındaki Sıla Şentürk’i ekmek bıçağıyla katletti. Katil Hüseyin Can Gökçek, Ankara’ya kaçarken havalimanında yakalandı. Peki Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek ifadesinde ne dedi, söyledi?