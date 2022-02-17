Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek ifadesinde ne dedi, söyledi?

Giresun'un Erikliman köyünde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Türkiye, bir kez daha kadın cinayetiyle sarsıldı. Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek Ankara'ya kaçmak için Ordu-Giresun Havalima'nında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine getirilen Hüseyin Can Gökçek savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı?

Mahkeme, Hüseyin Can Gökçek'in tutuklanmasına karar verdi. Gökçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıla’nın katili Hüseyin Can Gökçek ifadesinde ne dedi?

Gökçek’in savcılıktaki ifadesinde Sıla’nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, “Bu nedenle sinirlendim ve Giresun’a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sıla'yı kaçıran Hüseyin Can Gökçek'in Şentürk ailesinin şikayeti üzerine tutuklandığını açıkladı. Açıklamaya göre; zanlı Sıla'nın şikayetten vazgeçmesi ve mahkemeye engelli raporunu vermesi üzerine tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Sıla ilerleyen süreçte yeniden zanlı hakkında şikayette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Can Gökçek'in üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu ve havalimanına giderken yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız başarılı bir şekilde başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladılar. Kolay bir iş değil bu" dedi.