Silahlı saldırıya uğrayan kadından acı haber

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. 'yi hedef aldı.

Aslı Ç.'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan 5'inin vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Aslı Ç. tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

ORTAĞI TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit etti. İnşaat işleriyle uğraşan Aslı Ç.'yi ortağı Erkan E.'nin vurduğu belirtildi.

Erkan E. ile Aslı Ç. arasında alacak verecek meselesi olduğu kaydedildi.