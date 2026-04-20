Silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde belediyeye ait garajda silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale’de belediyeye ait garajda meydana gelen silahlı saldırı bir can aldı. Karakeçili ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişi, belediye çalışanı Celil Yazıcı’ya tüfekle ateş açtı.

İddiaya göre saldırgan İ.A, belediyeye ait garajda karşılaştığı Celil Yazıcı’yı hedef aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş edip kaçtı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

 

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

