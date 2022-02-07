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Aktüel Silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
Aktüel

Silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Osmaniye’de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 00:13:00 -
Silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Osmaniye’de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cuma günü Cevdetiye Beldesi'nde bir markette oturan A.T’nin (50) silahla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, saldırganın hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (41) olduğunu belirledi.

Şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalandı.

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