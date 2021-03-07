Silahlı saldırganlar kurşun yağdırdı! Kağıthane'de korku dolu anlar

Olay, saat 03:45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Park Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 34 ADN 531 plakalı otomobil ile gelen çelik yelekli çok sayıda şüpheli uzun namlulu silahlar ile sokakta bulunan bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırı sonrası 5 katlı binanın kapı ve camlarında hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve saldırganlar arasında kovalamaca yaşandı.

Geldikleri otomobil ile saldırı sonrası polislerden kaçan şüpheliler Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’ne geldiklerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İçinde bulunan şüpheliler kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay sonrası iş yerinin önüne gelen işletme sahibi, "Ben de bundan sonra Çağlayan’da keleş ile dolaşıcam. Bu ilk değil, her gün bir yerleri kurşunluyorlar" dedi.

Kurşunlanan bina inceleme altına alınırken şüphelilerin kaza yaptığı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.