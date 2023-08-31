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Yerel Silahlı saldırgan, tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu
Yerel

Silahlı saldırgan, tartıştığı kişiyi topuklarından vurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 08:23:00 -

Kadıköy Fikirtepe’de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi topuklarından silahla vurarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıöy Fikirtepe’de gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında tartışma yaşanan iki kişiden birisi diğerine silah çekti.

Silahlı şahıs tartıştığı kişiyi topuklarından vurarak yaraladı.

Şahsın tartışma esnasında silahını birkaç kez ateşlediği duyuldu.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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