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Yerel Silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu
Yerel

Silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 03:51:00 -
Silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu

Aydın’ın Köşk ilçesinde silahların çekildiği kavgada bir kişi iki bacağından vuruldu.

Olay, gece saatlerinde Köşk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, ismi belirlenemeyen şüpheli çektiği silahla K.K.’yi iki bacağından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulan K.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:AA

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