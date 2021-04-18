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Dünya Silahlarıyla başkente ilerliyorlar! Afrika ülkesinde korkutan gelişme
Dünya

Silahlarıyla başkente ilerliyorlar! Afrika ülkesinde korkutan gelişme

Afrika ülkesi Çad'da Libya'nın güneyini merkez edinen ve seçim sonuçlarına tepki gösteren silahlı muhalif grupların başkent Encemine'ye ilerlediği bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:51:00 - 2021-04-18 11:20:28
Silahlarıyla başkente ilerliyorlar! Afrika ülkesinde korkutan gelişme

Afrika ülkesi Çad'da Libya'nın güneyini merkez edinen silahlı muhalif grupların başkent Encemine'ye (N'Djamena) ilerlediği belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, 1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Idriss Déby Itno'nun muhalifleri, ülkenin kuzeyinden başkente doğru ilerlemeye başladı.

11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve oyların sayılması sürecine devam edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden muhalifler, Idriss Déby'yi seçimlere hile karıştırmakla suçluyordu.

Çad ile Libya sınırındaki çöl bölgelerinde faaliyet gösteren "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi" isimli silahlı muhalif grubun, ülkenin kuzeyindeki Tibesti bölgesinde birçok askeri noktayı ele geçirdiği ifade edildi.

Başkente doğru ilerleyen muhalif gruplarla Çad ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve ordu güçlerinin savaş uçaklarıyla muhalif güçleri vurduğu aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Idriss Déby, Libya'da devam eden iç savaşta Halife Hafter'e desteğini açıklamış, Hafter de bu paralelde Libya güneyindeki Çadlı gruplara baskı uygulamıştı. Çadlı muhalifler Hafter'i muhalif liderlere suikast girişimlerinde bulunmakla suçluyordu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Çad'daki ABD Büyükelçiliğinde gerekli olmayan tüm personellerin bir an önce tahliye edilmesi talimatı verdi.

Açıklamada muhaliflerin başkente ilerlediği ve çatışmanın muhtemel olduğu kaydedildi.

Bölgede gerilimin artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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