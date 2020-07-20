Silahlanmaya para var kurtarma paketine yok

Dünya pandemiyle mücadele ederken ekonomileri iyi durumda olan Avrupa ülkelerinin önde gelen liderleri desteği hayati önem taşıyan 750 milyar euroluk kurtarma fonu konusunda adeta birbirine düştü. Savunma konusunda her biri milyarlarca euro harcama yapan ülkeler, sıra güvenlik kadar önemli olan sağlık ve halklarının çöken ekonomik yapılarını iyileştirmeye gelince birbirlerinin yüzüne bakmaya başladı. Liderlerin pandemi sonrası ilk kez buluştuğu zirveden sonuç çıkmaması moralleri bozdu. Ajanslardan yansıyan haberlere göre Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka kaynakların ağırlıklı olarak hibe şeklinde verilmesine karşı çıkarak sürecin önünü tıkıyor. Bu ülkeler kurtarma yardımının hibe olarak sunulmasından ziyade koşullu borç olarak verilmesini istiyor. Almanya ile Fransa liderleri ise yaşanan tıkanıklıktan oldukça rahatsız. İkinci dalga riskine karşı tedbirlerin alınmasında bu paketin gerekliliği büyük önem taşıyor.