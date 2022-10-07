Silahlanan Yunan’ın halkı perişan

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Türkiye’deki alım gücü ile Yunanistan’daki alım gücü kıyaslandığında ortaya çıkan tablo Yunanistan ekonomisinin ne kadar içler acısı olduğunu gözler önüne seriyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar

Türkiye’ye karşı skandal açıklamalar yapıp birçok uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan, halkından bîhaber. Geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısından muzdarip olan emekliler aldıkları maaş ile geçinemedikleri için Yunanistan Parlamento binası önünde toplanıp eylem yaptı. 384 Avro yani 7.055,68 TL emekli maaşı alan vatandaşlar barınma, yeme vs. gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Fiyatlar el yakıyor!

Yunanistan’ın Başkenti Atina’da yaşamaya çalışan bir emekli 44 metrekare ev için 300 Avro (5.516,45 TL) ödemek zorunda. Temel gıda maddelerinden bir tanesi olan 250 gram somun ekmek için 0,44 Avro (8.10 TL) öderken, bir düzine yumurta için 2,95 Avro (54.25 TL) ödüyor. Bir litre süt için 1.17 Avro (21.51 TL) ödeyen emekli, 1 kilo peynire 7.77 Avro (142,88 TL) ödemek zorunda. 1 kilo soğan almak isteyen bir emekli vatandaş, 0,77 Avro (14.16 TL) öderken, 1 Kilogram patates için de, 0.81 Avro (14,89 TL) ödüyor. 1 Kg domates için de 1,3 Avro (23,90 TL) ödeyen emekli, 1.5 litre su için de 0.76 Avro (13,98 TL) ödemek zorunda.

Yakıt ve elektriğe güç yetmiyor!

Yunanistan’da son 27 yılda ilk defa çift haneyi gören enflasyon insanları zorlamaya başladı. Kolay ulaşım için kendi araçları ile seyahat etmek isteyenler 1 litre benzine 2.40 Avro (44.13 TL) ödüyor. Rusya tarafından AB üyesi ülkelere uygulanan doğalgaz ambargosundan etkilenen Yunanistan’da doğalgaz fiyatları iki yıl öncesine göre 10 kat arttı. Yunanistan’da 1 ev halkı ısınmak istediği zaman 1 metreküp doğalgaz için 0.121 Avro (2,22 TL) öderken elektrik masrafı ise kWh başına 0.187 Avro (3.44 TL) ödemek zorunda.

Türkiye, alım gücü anlamında da Yunanistan'ın önünde!

Türkiye’de bir vatandaş temel ihtiyacı ekmek için 4 TL öderken, bir koli yumurta için 60 TL ödüyor. Bir litre süt için 15 TL ödeyen bir vatandaş, bir kilo peynire ortalama 75 TL ödüyor. Türkiye’de bir vatandaş 1 kilo soğan için 7 TL, 1 kilo patates için ise 10 TL, 1 kilo domatese ise ortalama 13 TL ödüyor. 1.5 litre su almak isteyen bir kişi ise Türkiye’de ortalama 5 TL’den alabiliyor. Özel arabasıyla yolculuk yapan bir kişi benzinin litresine 21 TL ödüyor.