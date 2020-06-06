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Aktüel

Silahla yaralanan şahıs tedavi altına alındı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:32:05 -
Silahla yaralanan şahıs tedavi altına alındı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çavdar Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre H.A.T. (50), tabanca ile kazara kendini vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırılan H.A.T., buradaki ilk tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

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