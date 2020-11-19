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Aktüel Silahının kazara ateş almasıyla hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
Aktüel

Silahının kazara ateş almasıyla hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:45:00 -
Silahının kazara ateş almasıyla hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

ADANA (AA) - Diyarbakır'da, silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Tokuş'un (24) cenazesi, tören için Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tokuş'un naaşı burada defnedildi.

Törene, uzman çavuşun yakınları, Kaymakam Bayram Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tokuş, görev yaptığı Diyarbakır'da silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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