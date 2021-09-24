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Siyaset Silah sıkmayan üye değilmiş! Mustafa Yeneroğlu FETÖ’ye ‘DEVA’ oldu
Siyaset

Silah sıkmayan üye değilmiş! Mustafa Yeneroğlu FETÖ’ye ‘DEVA’ oldu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’dan FETÖ’yü aklama raporu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:57:00 -
Silah sıkmayan üye değilmiş! Mustafa Yeneroğlu FETÖ’ye ‘DEVA’ oldu

“Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları” isimli raporunun detaylarını TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla paylaşan Yeneroğlu, şunları dile getirdi: “Fetullah Gülen örgütünün, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki amaçlarına ulaşması için faaliyet gösteren üyeleri, elbette silahlı terör örgütü üyeliğinden sorumlu tutulmalıdır. Bunlara karşılık; FETÖ’nün silahlı terör örgütü niteliğini bilmeyen ve bu kapsamda da silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmayan, TCK’deki herhangi bir suçu işlememiş kişiler ise örgüt hiyerarşisi içerisindeki yerlerine ve yargılamalar sırasında ortaya çıkarılan kast ve saiklerine göre beraat ettirilmelidir.”

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