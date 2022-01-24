Silah sesleri duyuluyordu! Cumhurbaşkanı askerler tarafından alıkonuldu

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan bir askeri tesiste darbe girişimi yaşandı. Silahlı askerler şehir merkezine inerek Cumhurbaşkanlığı binasını kuşattı. Şehrin etrafında helikopterlerin uçtuğu belirtildi. İktidarda bulunan siyasi partinin genel merkezinin ateşe verildiği belirtilirken olay ile ilgili bilanço henüz bilinmiyor.

Fransız Büyükelçiliğinden uyarı

Burkina Faso'daki Fransız Büyükelçiliği, ülkede bulunan tüm Fransız vatandaşlarına evde kalmalarını isteyen bir not yayınladı.

Dün akşamdan bu yana, Roch Marc Christian Kabore hükümeti tarafından günün erken saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Pazartesi gününden itibaren, okulların en az Çarşamba gününe kadar kapalı kalması bekleniyor.