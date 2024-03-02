Silah satın alma yaşı infiale dönüştü! 18 yaşına indiren tasarı kabul edildi! O ülke bunu konuşuyor

ABD'nin Florida eyaletinde Temsilciler Meclisi, daha önceki asgari yaş olan 21'i düşürerek 18 yaşındakilerin ateşli silah satın almasına izin veren bir yasa tasarısını kabul etti.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, 18 yaşındakilerin tüfek ve av tüfeği satın almasına izin veren tartışmalı tasarıyı 1 Mart'ta 35'e karşılık 76 oyla kabul etti. Eyalet Senatosu henüz tasarıyı oylamadı.

Silah güvenliği grubu Everytown'a göre, federal yasa bir kişinin lisanslı bir ateşli silah satıcısından tabanca satın alabilmesi için en az 21 yaşında olmasını zorunlu kılıyor, saldırı silahları da dahil uzun namlulu silah satın alabilmesi için yalnızca 18 yaşında olmasını gerektiriyor.

Yeni yasa tasarısının karşıtları, 19 yaşındaki bir gencin Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne ateş açarak 17 kişiyi öldürdüğü ve 17 kişiyi de yaraladığı 2018 Parkland saldırısına atıfta bulundu.

Demokrat eyalet temsilcisi Robin Bartleman, silah satın alma yaşını 21'e çıkaran 2018 tarihli yasayı (okul saldırısından kısa süre sonra) "geri çekme" kararı üzerine "Yazıklar olsun bize" diyerek meslektaşlarını eleştirdi.

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"Florida yurttaşlarına onları koruyacağımızı söylemiştik" diye ekledi.