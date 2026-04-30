Silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kente yasa dışı yollarla silah getirildiği ve piyasaya sürüldüğü yönünde elde edilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmaların ardından Tokat, İstanbul, Konya ve Sivas'ta belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

59 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 20 seri numarası silinmiş av tüfeği, bin 977 tabanca mermisi, 1 silah tamirhanesi ile birlikte 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu, 20 av tüfeği tetik tertibatı ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

16 tutuklama

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i de serbest bırakıldı.