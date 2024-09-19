Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden akılalmaz itiraf

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Y.'yi 8 Eylül akşamı Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyata alındı. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

SUÇ DELİLİNİ ÇÖPE ATMIŞ

Anne Bakiye Yeniçeri'nin 5 Eylül'de komşu çocukları K.A. ve G.K.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını fark ettiği fakat polise başvurmadığı anlaşıldı. Küçük Sıla Y.'nin bezinde annesi tarafından kan görüldüğü fakat annesi tarafından olayın örtbas edilip suç delili olan bezin çöpe atıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin küçük kızı altını değiştirme bahanesiyle istismar ettiği kaydedildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Küçük Sıla Y.'yi darp eden 13 yaşındaki K.A.'nın ifadesine ulaşıldı. Şüpheli ifadesinde Sıla Y.'yi babasından kıskandığı için darp ettiğini kabul etti.Babasının Sıla Y.'ye kek aldığını kendisine ise almadığını iddia eden K.A.,"Kıskandığım için darp ettim" dedi. K.A.'nın iki kardeşi ile babaannesi ile yaşadığı, annesinin kendilerini terk ettiği belirlendi.

Şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla Y.'nin tedavisi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

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