Sıla bebeğin annesinden akılalmaz itiraf!

Aralarında bebeğin annesinin de olduğu 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanan iki komşu çocuğunun istismarı itiraf ettikleri öğrenildi.

3 GÜN SONRA GÖTÜRDÜ

Anne B.Y, olay 5 Eylül’de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y’yi “uyanmadığını” belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü. Minik S.Y’yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Malkara Devlet Hastanesinden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y’nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y’nin savcılıkta verdiği ifadede, “5 Eylül’de komşularının oğlu K.A’nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y’yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y’yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini” söylediği öğrenildi.

ABLASI KORUMA ALTINDA

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Anne B.Y., kızının komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia ederken, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ailenin 5 yaşındaki diğer kızları ise koruma altına alındı.

DİŞ İZLERİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında S.Y.’nin vücudunda üç ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Minik kızın vücudundaki izlerin, kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.