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Sıla-Ahmet Kural olayında şok gelişme! Savcılık 'nikahsız ilişki' soruşturmasını bakın nereye gönderdi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki gayrimeşru ilişki nedeniyle yaşanan olayların soruşturma dosyası Aile İçi Şiddet Bürosu'na gönderildi.

04 Aralık 2018 Salı 17:45
Sıla-Ahmet Kural olayında şok gelişme! Savcılık 'nikahsız ilişki' soruşturmasını bakın nereye gönderdi

İHA'nın haberine göre; şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

Sıla uzaştırma talebini reddetmişti

Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural'ın avukatları dosyaya yeni görüntüler sunmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.

Dosyaya yeni görüntüler sunuldu

Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosu'na gönderdi. Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosu'na gönderileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:45
  1. sıla
  2. Ahmet Kural

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