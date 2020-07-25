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Ekonomi

Sil Süpür’den bayram hediyesi

İletişim şirketi Türk Telekom, Kurban Bayramı’nda artan internet ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:09:00 -
Sil Süpür’den bayram hediyesi

Kampanya kapsamında bayram haftasında ‘Online İşlemler’ uygulamasına giriş yaparak Sil Süpür’e katılan bireysel faturalı mobil kullanıcılara tarife ve paketlerine ek olarak GB hediye edilecek. Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel faturalı Türk Telekom müşterileri, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyorlar.

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