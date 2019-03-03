Şıktaşlı’dan otopark sorununa çözüm

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa kent merkezinde yıllardır yaşanan otopark sıkıntısına çözüm getirecek projesini açıkladı. Şıktaşlı, Ulupark’a çevreye zarar vermeden modern teknikle 2 bin araç kapasiteli yer altı otoparkı yapacaklarının sözünü verdi. Şıktaşlı ayrıca otopark ücretlerinde yüzde 50 indirimin yanı sıra ilk 90 dakikanın da ücretsiz olacağının altını çizdi.

Manisa kent merkezinde yıllardır yaşanan otopark sorununa çözüm için Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı büyük projesini açıkladı. Otopark konusunda en büyük sıkıntının Şehzadeler ilçesinde yaşandığını ve özellikle elektrikli halk otobüslerin faaliyete geçmesinin ardından bir çok yol güzergahının değişmesinden dolayı sorunun daha da arttığını dile getiren Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, Ulupark’a yapılacak 2 bin araç kapasiteli yer altı otopark projesini açıkladı.

En büyüğü olacak

Şehzadeler ilçesindeki Ulupark’ın altına yapılacak 2 bin araç kapasiteli yer altı otoparkının Manisa’da yapılmış olan otoparklardan bugüne yapılmış toplamdan daha fazla olduğunun altını çizen Şıktaşlı, “Otopark sıkıntısı Manisa’nın yıllardır kanayan yarası. Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde bu sıkıntı yıllardır devam ediyor. Özellikle son bir aydır kent merkezindeki güzergahların yeniden değiştirilmesi, bir çok yere getirilen park yasakları sıkıntıyı iki katına çıkardı. Bu nedenle bizde kent merkezimizde yaşanan bu sıkıntıya neşter vurabilmek adına Ulupark’ın altına çevreye zarar vermeden modern tekniklerle 2 bin araç kapasiteli otopark projesini geliştirdik. 31 Mart seçimlerinden sonra Millet İttifakının kazanmasıyla birlikte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu proje Manisa’da bu zamana kadar yapılmış olan otoparkların hepsinin toplamından daha fazla kapasiteyi sahip ve büyük olacak. Ulupark Otopark’ı çarşı merkezimizde yaşanan otopark problemine kökten çözüm getirmiş olacak." diye konuştu.

Çevreye duyarlı proje

Ulupark Otopark Projesi’nin çevreye duyarlı bir proje olduğununda altını çizen Şıktaşlı, “Ulupark yaklaşık 16 bin dönümlük arazi kurulmuş bir bölge. Bunun ağaçların kesilmiş olduğu 8 bin dönümlük alanın altına 6 katlı otopark yapmayı hedefliyoruz. Modern tekniklerle çevreye zarar vermeden projemizi geliştirdik. Ayrıca projemizde Ulupark’ın üzerinde mevcut olan ağaçların iki katı ağaç dikerek yeşili de korumuş olacağız. Mevcut olan ağaçlarımız ise kesilmeyecek. Kimsenin şüphesi olmasın ki yeşile asla zarar vermeyeceğiz. Ayrıca Ulupark’ın içerisinden çıkan toprakları özel bir alana taşıyacağız." dedi.

"Otopark ücretlerinde yüzde 50 indirim olacak ve ilk 90 dakika bedava"

Ulupark’ın içerisindeki iki tane çocuk oyun parkının, Kızılay Kan Alma Merkezi’nin ve Kadınlar Kahvesi’nin mevcut bir şekilde yerini korunacağını ifade eden Şıktaşlı ayrıca parkın içerisine 400 metrelik koşu, yürüyüş parkuru ile bisiklet parkuru yapılacağını söyledi.

Kent merkezindeki otopark ücretlerinin yüksek olduğunun altını çizen Şıktaşlı, Ulupark Otopark Projesi çevresinde yapılacak olan yer altı otoparkın ücretlerinin piyasaya göre yüzde 50 indirimli olacağını ve ilk 90 dakikasının ücretsiz olacağının sözünü verdi. Şıktaşlı, hem kent merkezinde hem de ilçelerde yaşanan sorunları bildiklerini ve çözüm projelerinin hazır olduğunu dile getirdi.